МО: шесть бойцов нацбата "Кракен"*, отказавшихся идти на Краматорск, были убиты

По информации Минобороны РФ, приказ украинского командования о наступлении на Краматорск вызвал протест нацбатальона "Кракен"*. Приказу отказались следовать порядка 200 боевиков. У подчинённых завязалась драка с их командирами, в результате которой шестеро бойцов нацбата были застрелены.

"Тринадцатого июля в 226-м националистическом формировании "Кракен"* более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о "переходе" в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков", — сообщили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны уточнили, что в последнее время в нацбатальонах всё чаще происходят вооружённые столкновения.

*украинское националистическое формирование, запрещённое на территории РФ.