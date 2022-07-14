В Донецке ВСУ обстреляли автовокзал, есть пострадавшие

Донецкие каналы сообщают об атаке на центр Донецка. Обстрелу подвергся автовокзал "Центр".

Местные СМИ сообщают о пострадавших. Их точное количество неизвестно.

Известно, что ВСУ наносят удары по территории Донбасса, пуская в ход американские системы залпового огня HIMARS, гаубицы M777, французские САУ "Цезарь".

Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что обстрелы со стороны ВСУ прекратятся только после уничтожения объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, что позволит добиться "полного паралича Украины".