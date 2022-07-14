Войска ДНР проломили первый рубеж обороны ВСУ в Авдеевке

Военный корреспондент Дмитрий Астрахань заявил, что войска Донецкой Народной Республики успешно прошли первый этап обороны Авдеевки. Город на данный момент считается одним из самых серьёзных укрепрайонов украинской армии в Донбассе.

По словам военкора, подразделения Народной милиции ДНР занимают укрепления ВСУ, которые представляют из себя железобетонные бункеры. Более того, в помещениях есть отдельные места, чтобы личный состав мог спрятаться от взрывов.

Аналогичные укрытия находятся и на второй линии обороны ВСУ, заявил военкор телеканала "Звезда".