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Войска ДНР проломили первый рубеж обороны ВСУ в Авдеевке

Силовые структуры

Военный корреспондент Дмитрий Астрахань заявил, что войска Донецкой Народной Республики успешно прошли первый этап обороны Авдеевки. Город на данный момент считается одним из самых серьёзных укрепрайонов украинской армии в Донбассе.  

По словам военкора, подразделения Народной милиции ДНР занимают укрепления ВСУ, которые представляют из себя железобетонные бункеры. Более того, в помещениях есть отдельные места, чтобы личный состав мог спрятаться от взрывов.

Аналогичные укрытия находятся и на второй линии обороны ВСУ, заявил военкор телеканала "Звезда". 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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