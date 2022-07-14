Военный корреспондент Дмитрий Астрахань заявил, что войска Донецкой Народной Республики успешно прошли первый этап обороны Авдеевки. Город на данный момент считается одним из самых серьёзных укрепрайонов украинской армии в Донбассе.
По словам военкора, подразделения Народной милиции ДНР занимают укрепления ВСУ, которые представляют из себя железобетонные бункеры. Более того, в помещениях есть отдельные места, чтобы личный состав мог спрятаться от взрывов.
Аналогичные укрытия находятся и на второй линии обороны ВСУ, заявил военкор телеканала "Звезда".
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