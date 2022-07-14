Минобороны РФ: Зеленский набирает в армию больных, стариков и подростков

Пленные боевики ВСУ заявили, что большое количество мобилизованных украинцев имеют множество ограничений по здоровью, однако их заставили отказаться от прохождения специальной медицинской комиссии в военкоматах.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев в ходе очередного брифинга отметил, что почти всё мужское население Незалежной обязано пойти на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем.

"Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков", — заявил он.