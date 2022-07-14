"Отважные" уничтожили под Лисичанском устаревшую технику ВСУ

Несмотря на все усилия стран коллективного Запада накачать Киев современным оружием, у украинской армии довольно много устаревшей техники. Бойцы группировки "Отважные" ликвидировали технику связи ВСУ под Лисичанском в ходе военной спецоперации. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

Среди трофеев появилась радиорелейная станция типа Р-409, которая работает на лампах вместо транзисторов. Также спецназ обнаружил ещё более устаревшую Р-405, которая выпускалась в 60-е годы, и полевой телефонный коммутатор индукторного типа П-193.

Более того, среди военных трофеев оказался полевой телефонный аппарат ТА-57, который начал производиться с 1957 года.