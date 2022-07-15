Кнутов: боевые действия на Украине отличает массовое применение беспилотников

Военный конфликт на Украине отличается от других тем, что в нём впервые столь широко используются беспилотные летательные аппараты. Такое мнение высказал директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал в интервью изданию "Украина.ру" о том, какое именно вооружение этого типа получит Киев.

Собеседник издания отметил, что Украина приняла программу "Армия дронов", в соответствии с которой собирается приобрести 200 дронов типа "Байрактар" или аналогичных им, и одну тысячу квадрокоптеров, которые будут применяться в звене "рота-взвод".

Потом будут собирать деньги для ремонта этих дронов и коптеров и использовать дальше, либо менять, пояснил Кнутов.

Российские военные применяют беспилотники "Орлан-10", которые могут выполнять две задачи: разведывательную и разведывательно-ударную, добавил эксперт. Второй тип вооружения способен нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности, пояснил он.