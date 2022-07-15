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Капитан Ераносян: ВСУ “прячут, как жемчужину” РСЗО HIMARS

Силовые структуры

ВСУ прячут американские РСЗО HIMARS, потому что этих систем у националистов мало и они стоят немалых денег.

Капитан Ераносян: ВСУ “прячут, как жемчужину” РСЗО HIMARS

Об этом сообщил кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Напомним, в ночь на 12 июля бандеровцы нанесли удар по Новой Каховке из высокоточных американских РСЗО HIMARS. В результате сдетонировал склад селитры, повреждены объекты инфраструктуры. Есть погибшие и много раненых.

"Отстрелял, выстрелил, убежал — такова схема действий. Они не могут оставаться на одном месте, потому что там гарантированно будут разрушения. Вот почему камуфляж, вот почему эту технику может сопровождать до батальона украинских нацистов, самых подготовленных, вплоть до ДРГ. Они (РСЗО — Прим. ред.) у них на вес золота, они их прячут, как жемчужину”, — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Он уверен, что обстрелы по мирным гражданам будут продолжаться, чтобы был определённый резонанс, недовольство в обществе.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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