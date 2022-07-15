Военный эксперт Орлов предупредил о наличии у ВС РФ оружия помощнее РСЗО HIMARS

На вооружение ВСУ появились американские установки НIМАRS, которыми были нанесены удары по Новой Каховке. При этом осуществить атаки украинской армии помогли данные спутников США. Российский эксперт из Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов высказался относительно эффективности НIМАRS.

По его словам, в американских РСЗО нет ничего сверхъестественного, а в арсенале ВС РФ есть более мощные варианты вооружения.

"Это неплохое оружие. Примерно аналог нашего "Урагана". <…> Да, многофункциональное оружие, да, к нему американцы сделали новые ракеты — более точные, имеющие спутниковое наведение. Ничего такого особенного в этом нет. <…> У нас есть оружие и помощнее, чем HIMARS", — цитирует его слова "360".

Он отметил, что ВСУ использовали НIМАRS против мирных граждан. Так что появлению на вооружении украинской армии этих установок и их эффективности уделяется чрезмерное внимание.