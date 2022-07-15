На вооружение ВСУ появились американские установки НIМАRS, которыми были нанесены удары по Новой Каховке. При этом осуществить атаки украинской армии помогли данные спутников США. Российский эксперт из Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов высказался относительно эффективности НIМАRS.
По его словам, в американских РСЗО нет ничего сверхъестественного, а в арсенале ВС РФ есть более мощные варианты вооружения.
"Это неплохое оружие. Примерно аналог нашего "Урагана". <…> Да, многофункциональное оружие, да, к нему американцы сделали новые ракеты — более точные, имеющие спутниковое наведение. Ничего такого особенного в этом нет. <…> У нас есть оружие и помощнее, чем HIMARS", — цитирует его слова "360".
Он отметил, что ВСУ использовали НIМАRS против мирных граждан. Так что появлению на вооружении украинской армии этих установок и их эффективности уделяется чрезмерное внимание.
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Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.