Группировка “О” отправила нацистам ВСУ послание, отомстив за гибель детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-замглавы МЧС Гурович попросил заменить ему тюрьму участием в спецоперации
В США официально разрешили публикацию данных о визитах НЛО
В Ставрополе суд вынес приговор бывшим следователю и адвокату
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Bloomberg: Евросоюз отправит Украине миллиард евро вместо девяти из-за кризиса
Агентство Moody’s объявило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Политэксперт Стариков: Курс гривны неизбежно стремится к нулю
Орбан: европейская экономика выстрелила себе в лёгкие и теперь задыхается

“Отважные” ударили ракетой-возмездием, отомстив за гибель детей в Донбассе

Силовые структуры

В Донбассе от рук украинских нацистов продолжают гибнуть дети. При этом бандеровцы сознательно идут на убийство мирного населения.

“Отважные” ударили ракетой-возмездием, отомстив за гибель детей в Донбассе

Союзные силы подготовили для боевиков особое послание-возмездие, рассказал корреспондент "ИзвестийАлександр Морозов.

Командир взвода "Ураган” группировки "О” написал на ракете послание: "За девочку Нику. Она была убита осколками украинской ракеты во время обстрела мирного района Донецка на прошлой неделе. Нике было всего 10 лет”, рассказывает военкор.

Он отметил, что это возмездие за всех детишек Донбасса и жителей, пострадавших и погибших от террористов киевского режима.

16 ракет возмездия были выпущены за 12 секунд.

"Площадь поражения составляла четыре футбольных поля. Теперь установка работает по вражеским окопам и дотам. Поскольку они находятся далеко друг от друга”, — заявил Морозов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Группировка “О” отправила нацистам ВСУ послание, отомстив за гибель детей
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Офицер спецназа Матвийчук: России может понадобиться американская РСЗО HIMARS

Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.

Офицер спецназа Матвийчук: России может понадобиться американская РСЗО HIMARS
Венгрия готовится к защите от насилия Украины и Бельгии
Мир. Новости мира
Венгрия готовится к защите от насилия Украины и Бельгии
Мир. Новости мира
Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ
Мир. Новости мира
Профессор Ханке: санкции против России свергли правительство Болгарии
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Спецназ ВС РФ задержал диверсантов ВСУ с маячками для наводки HIMARS
Силовые структуры
Спецназ ВС РФ задержал диверсантов ВСУ с маячками для наводки HIMARS
Последние материалы
Орбан: европейская экономика выстрелила себе в лёгкие и теперь задыхается
Политолог Михеев: РСЗО HIMARS — очередное "медиа-оружие" Киева
Военный эксперт Орлов предупредил о наличии у ВС РФ оружия помощнее РСЗО HIMARS
Стоматолог Никитина: по вечерам каждый зуб нужно прочищать монопучковой щёткой
NRC Handelsblad: украинские проститутки вытеснили из Норвегии и Швеции румынок
Вассерман: на суде Арестович расскажет много интересного
Безсонов: ВСУ пытаются оказать сопротивление силам ДНР в Северске
Политолог Неменский сообщил об истощении и плачевном состоянии ВСУ
Джонсон: экс-глава Минфина Сунак не должен стать премьер-министром Британии
Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие против спутников США и Израиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников