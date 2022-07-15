“Отважные” ударили ракетой-возмездием, отомстив за гибель детей в Донбассе

В Донбассе от рук украинских нацистов продолжают гибнуть дети. При этом бандеровцы сознательно идут на убийство мирного населения.

Союзные силы подготовили для боевиков особое послание-возмездие, рассказал корреспондент "Известий” Александр Морозов.

Командир взвода "Ураган” группировки "О” написал на ракете послание: "За девочку Нику. Она была убита осколками украинской ракеты во время обстрела мирного района Донецка на прошлой неделе. Нике было всего 10 лет”, рассказывает военкор.

Он отметил, что это возмездие за всех детишек Донбасса и жителей, пострадавших и погибших от террористов киевского режима.

16 ракет возмездия были выпущены за 12 секунд.

"Площадь поражения составляла четыре футбольных поля. Теперь установка работает по вражеским окопам и дотам. Поскольку они находятся далеко друг от друга”, — заявил Морозов.

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