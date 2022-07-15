Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации

По различным военным объектам на территориях, контролируемых киевским режимом, нанесены удары.

Например, 15 июля ночью в Никополе Днепропетровской области прогремел взрыв. Город расположен на берегу Днепра (у Каховского водохранилища). Отсюда националисты обстреливали Энергодар (Запорожская атомная электростанция) и другие города и сёла Запорожья и Херсонщины, освобождённые российской армией.

Главы местной администрации Евгений Евтушенко уже подтвердил, что “в Никополе были прилёты”.

По информации портала “Военное обозрение”, один из ударов вызвал сильную детонацию. По всей вероятности, сдетонировало на складе боеприпасов и военной техники.

Официальной информации пока нет, но комментарии украинского чиновника указывают на то, что разрушен один из военных объектов.

Также уничтожен военный объект у села Просяная Днепропетровской области, в нескольких километрах от границы с ДНР. В последнее время там наблюдается концентрация резерва ВСУ и техники, которые готовятся к отправке в Донбасс.