Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить

Утром 15 июля ВКС РФ атаковали здание Национального университета кораблестроения в Николаеве, которое киевский режим переоборудовал под расположение Нацгвардии.

Российские и зарубежные военные эксперты высказывают мнение, что после освобождения Донбасса следующей целью ВС РФ может стать Николаев. Их правоту отчасти подтверждает тот факт, что ударом высокоточных ракет была уничтожена очередная военная база ВСУ, которую разместили стенах Николаевского кораблестроительного университета.

"Такое ощущение, что полумеры подходят к концу. И мы начинаем реально бить", — прокомментировал атаку военкор Евгений Поддубный.

Также сегодня несколько российский ракет уничтожили военные объекты в Харькове. Сообщается, что удар стал абсолютно неожиданным для украинских систем ПВО, а потому сирены заработали только после первых взрывов.

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