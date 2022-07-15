В Виннице начались массовые аресты — СБУ и полиция разыскивают наводчиков ракетных ударов. Схвачены уже десятки человек.
Об этом сообщил глава украинского МВД Денис Монастырский.
"Задержаны несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах полиции, СБУ. После этого уже можно будет сказать данные о том, что есть конкретные наводчики. Этот тип артиллерии является тем, который приводится по координатам", — отметил украинский силовик.
Напомним, в Виннице ракетами "Калибр” 3М-14Е были обстреляны военные объекты ВСУ, вес каждой — 1770 кг. Всего по Виннице выпущено 4 ракеты, 2 из них неудачно сбили ПВО Украины. От обломков ракет погибло 23 человека.
Местные журналисты уже задались вопросом, почему потенциальные мишени размещаются в центре города.
Российский эксперт Егор Холмогоров призвал не обращать внимания на лицемерные вздохи, поскольку, жертв таких же обстрелов в Донецке или Новой Каховке в Незалежной демонстративно не замечали.
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