Неонацистка "Тайра" в СИЗО каждый день пела гимн России

Освобожденная из плена националистка Юлия Паевская с позывным "Тайра" выучила российский гимн, находясь в СИЗО Донецка.

Об этом военнослужащая сообщила в эфире телеканала "Прямой".

По словам нацистки, гимн Российской Федерации она пела несколько раз в сутки.

"Благодаря этому пению ежедневному по несколько раз — как минимум по три и до двадцати, а, может и больше, я научилась петь... Я всю жизнь мечтала научиться петь, у меня не было такого. Это упражнение, это нужно повторять... И вот, на протяжении трех месяцев ежедневное пение гимна — пусть это был гимн России, но я научилась петь", — заявила "Тайра".

Напомним, украинскую неонацистку Юлию Паевскую, взятую в плен в Мариуполе, отдали по обмену военнопленных украинской стороне.