Освобожденная из плена националистка Юлия Паевская с позывным "Тайра" выучила российский гимн, находясь в СИЗО Донецка.
Об этом военнослужащая сообщила в эфире телеканала "Прямой".
По словам нацистки, гимн Российской Федерации она пела несколько раз в сутки.
"Благодаря этому пению ежедневному по несколько раз — как минимум по три и до двадцати, а, может и больше, я научилась петь... Я всю жизнь мечтала научиться петь, у меня не было такого. Это упражнение, это нужно повторять... И вот, на протяжении трех месяцев ежедневное пение гимна — пусть это был гимн России, но я научилась петь", — заявила "Тайра".
Напомним, украинскую неонацистку Юлию Паевскую, взятую в плен в Мариуполе, отдали по обмену военнопленных украинской стороне.
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