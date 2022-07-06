Неонацистка Тайра из Азова* заявила, что никогда больше в плен не попадёт

Украинской неонацистке Юлии Паевской с позывным "Тайра" в интервью задали вопрос, поедет ли она воевать опять.

Вернувшаяся на Украину после плена в Донбассе военнослужащая, известная по кличке "Тайра", дала интервью западным СМИ. Неонацистка из разгромленного в Мариуполе нацформирования рассказывает, как воевала вместе с боевиками националистического батальона "Азов"*, после чего была взята в плен.

Напомним, Паевская была задержана при выезде из города с двумя детьми, ролители которых были убиты. "Тайра" попыталась выдать себя за мать этих детей, передает АиФ.

СМИ допустили, что неонацистка может снова вернуться на фронт. Но сама украинка таких слов в интервью не произнесла. При этом она уверена на сто процентов, что никогда больше в плен не попадёт.

Напомним, в течение восьми лет Паевская "узаконивала иностранных наёмников", прибывавших в ДНР "на сафари".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.