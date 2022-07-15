У Запада и НАТО не существует оружия, которое способно что-то противопоставить новейшей российской атомной субмарине К-329 "Белгород”.
Об этом в издании 19FortyFive пишет обозреватель Брент Иствуд.
Аналитик отмечает, что военные специалисты США больше всего опасаются данной подводной лодки, поскольку "Белгород" имеет просто неограниченный радиус своего действия и на вооружении имеет уникальную ядерную торпеду "Poseidon”.
Эксперт подчеркнул, что в арсеналах стран Североатлантического альянса нет оружия, которое способно остановить "Посейдон”. А каждая из беспилотных смертоносных аппаратов имеет 2 миллиона тонн взрывчатки.
Между тем, российская АПЛ "Белгород” имеет на борту 6 таких подводных беспилотников.
"К счастью, до развертывания Poseidon еще несколько лет. Но он действительно может разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах-членах НАТО. В арсеналах противников нет ничего, что могло бы остановить такую ядерную торпеду", — пишет в статье Иствуд.
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