19FortyFive: НАТО нечем противостоять АПЛ "Белгород" с "Посейдоном"

У Запада и НАТО не существует оружия, которое способно что-то противопоставить новейшей российской атомной субмарине К-329 "Белгород”.

Об этом в издании 19FortyFive пишет обозреватель Брент Иствуд.

Аналитик отмечает, что военные специалисты США больше всего опасаются данной подводной лодки, поскольку "Белгород" имеет просто неограниченный радиус своего действия и на вооружении имеет уникальную ядерную торпеду "Poseidon”.

Эксперт подчеркнул, что в арсеналах стран Североатлантического альянса нет оружия, которое способно остановить "Посейдон”. А каждая из беспилотных смертоносных аппаратов имеет 2 миллиона тонн взрывчатки.

Между тем, российская АПЛ "Белгород” имеет на борту 6 таких подводных беспилотников.

"К счастью, до развертывания Poseidon еще несколько лет. Но он действительно может разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах-членах НАТО. В арсеналах противников нет ничего, что могло бы остановить такую ​​ядерную торпеду", — пишет в статье Иствуд.