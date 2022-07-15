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В Харькове ВС России уничтожили около 200 боевиков "Кракена"* и 50 наёмников

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункты размещения иностранных наёмников и боевиков "Кракена"* в Харькове.

В Харькове ВС России уничтожили около 200 боевиков "Кракена"* и 50 наёмников

"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.

Вместе с этим в военном ведомстве заявили о ликвидации 19 единиц военной техники.

Также в МО рассказали об уничтожении 70 украинских военных в казарме на территории запорожского села Щербаки. По данным министерства, там находилась 45-я артиллерийская бригада ВСУ. В Луговом и Новоандреевке российские солдаты ликвидировали 70 боевиков и 11 единиц бронетанковой техники.

*украинское националистическое формирование, запрещённое на территории РФ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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