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Резников: Украина ожидает ракеты для HIMARS на 300 километров полёта

Силовые структуры

Украина ожидает ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS на 300 километров дальности полёта.

Об этом сообщил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

“Мы ожидаем ракеты для HIMARS дальностью на 300 км”, — в частности, сказал министр.

Ранее он заявлял, что российский полуостров Крым является приоритетной целью ВСУ. Позже это же желание озвучил и генерал украинской армии Дмитрий Марченко.

Аналитики отметили, что для удара по Крыму Киев может задействовать американские системы HIMARS.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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