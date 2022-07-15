Сатановский: срочная эвакуация США с Украины "к чему-то военному против РФ"

Причин, по которым американское посольство в Киеве накануне объявило о срочной эвакуации граждан США из Украины, может быть несколько.

Это может быть связано с какой-то операцией известной в Вашингтоне. Не исключено, что операция может быть и российской.

Об этом сообщил политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский.

"Или они готовятся к чему-то военному против России и понимают, мягко говоря, что реакция будет не такой, как ожидает администрация Байдена и офис Зеленского”, — в своём аккаунте мессенджера написал аналитик.

По его словам, он допускает провокацию или диверсию в контексте регулярных заявлений Киева о возможной бомбардировке Крымского моста. Плюс ко всему, в Вашингтоне обеспокоены частым захватом американских наёмников российской армией.

Напомним, посольство США накануне призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.