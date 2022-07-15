Шеремет: Киевской власти пора научиться цепляться за шасси самолётов

Посольство США на Украине посоветовало своим гражданам немедленно выезжать из страны.

Депутат парламента Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя это требование дипмиссии, заявил, что Штаты "стали сливать” Украину. А значит, нынешнему киевскому режиму пора задуматься о собственной судьбе и научиться "цепляться за шасси улетающих самолётов США”.

"Штаты начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм хорошо видны в Афганистане. Та же участь ждет Украину и ее нацистских лидеров”, — цитирует крымчанина РИА Новости.

Он отметил, что именно американцы устроили военный конфликт на Украине после кровавого переворота в 2014 году и формировали Незалежную как "Антироссию”.

"Американцы уже бегут из Украины, как крысы с тонущего корабля. Между тем, они пытаются продлить военный конфликт на Украине, утопить его в крови, предоставляя списанное оружие и деньги. Американцы хотят как можно больше разрушить Украину, потому что не намерены её восстанавливать и истощать Россию”, — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что украинское правительство крепко задумалось о дальнейшей судьбе и месте побега.

"Им пора разрабатывать оружие, которое может цепляться за шасси американских самолетов, чтобы удержаться. Для предателей места не будет, а у предателей везде одинаковая судьба”, — подытожил Шеремет.