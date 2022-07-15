Посольство США на Украине посоветовало своим гражданам немедленно выезжать из страны.
Депутат парламента Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя это требование дипмиссии, заявил, что Штаты "стали сливать” Украину. А значит, нынешнему киевскому режиму пора задуматься о собственной судьбе и научиться "цепляться за шасси улетающих самолётов США”.
"Штаты начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм хорошо видны в Афганистане. Та же участь ждет Украину и ее нацистских лидеров”, — цитирует крымчанина РИА Новости.
Он отметил, что именно американцы устроили военный конфликт на Украине после кровавого переворота в 2014 году и формировали Незалежную как "Антироссию”.
"Американцы уже бегут из Украины, как крысы с тонущего корабля. Между тем, они пытаются продлить военный конфликт на Украине, утопить его в крови, предоставляя списанное оружие и деньги. Американцы хотят как можно больше разрушить Украину, потому что не намерены её восстанавливать и истощать Россию”, — подчеркнул эксперт.
Он предположил, что украинское правительство крепко задумалось о дальнейшей судьбе и месте побега.
"Им пора разрабатывать оружие, которое может цепляться за шасси американских самолетов, чтобы удержаться. Для предателей места не будет, а у предателей везде одинаковая судьба”, — подытожил Шеремет.
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