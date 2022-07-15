Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ обстреляли из миномётов курское село Дроновка
Старец Иона Одесский предсказал развязку СВО задолго до Майдана на Украине
"Им будет неприятно": на Украине пообещали "перевоспитать" сербов
Приморские полицейские арестовали избившего 13-летнюю девочку парня
В Петербурге набирает обороты скандал с награждением Боголюбовой
Группировка "Отважные" заполучила в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ "Козак"
Мистический феномен, связанный с Зеленским, обнаружили блогеры
Американский политик обвинила Байдена в садомазохистском отношении к России
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики

У скончавшегося наёмника болели сердце, почки, лёгкие и был диабет

Силовые структуры

У скончавшегося в плену наёмника Пола Джонсона Энтони Доминика Ури из Британии выявлены поражение дыхательной системы, почек, инсулинозависимый диабет, а также целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Британии проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного Креста.

С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медпомощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Офицер спецназа Матвийчук: России может понадобиться американская РСЗО HIMARS

Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.

Офицер спецназа Матвийчук: России может понадобиться американская РСЗО HIMARS
Венгрия готовится к защите от насилия Украины и Бельгии
Мир. Новости мира
Венгрия готовится к защите от насилия Украины и Бельгии
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Мир. Новости мира
Уничтожить американские системы РСЗО HIMARS может российский спецназ
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Профессор Ханке: санкции против России свергли правительство Болгарии
Спецназ ВС РФ задержал диверсантов ВСУ с маячками для наводки HIMARS
Силовые структуры
Спецназ ВС РФ задержал диверсантов ВСУ с маячками для наводки HIMARS
Последние материалы
Старец Иона Одесский предсказал развязку СВО задолго до Майдана на Украине
"Им будет неприятно": на Украине пообещали "перевоспитать" сербов
Приморские полицейские арестовали избившего 13-летнюю девочку парня
В Петербурге набирает обороты скандал с награждением Боголюбовой
У скончавшегося наёмника болели сердце, почки, лёгкие и был диабет
Группировка "Отважные" заполучила в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ "Козак"
Мистический феномен, связанный с Зеленским, обнаружили блогеры
Американский политик обвинила Байдена в садомазохистском отношении к России
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Шеремет: Киевской власти пора научиться цепляться за шасси самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников