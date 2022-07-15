У скончавшегося в плену наёмника Пола Джонсона Энтони Доминика Ури из Британии выявлены поражение дыхательной системы, почек, инсулинозависимый диабет, а также целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Британии проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного Креста.

С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медпомощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.