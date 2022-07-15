В Интернете уже появлялись слухи о том, что в распоряжении ВС РФ есть американская реактивная система залпового огня HIMARS.
Издание "Русская Весна" подтвердило данную информацию. Пока неизвестно, захвачена ли ракетная система в бою или была куплена у коррумпированных украинских военных, но на данный момент установка уже доставлена в Российскую Федерацию, сообщает портал.
Если РСЗО в исправном состоянии, то эта потеря может стать для Соединённых Штатов весьма чувствительным ударом. Изучение HIMARS нашими оружейными мастерами может не только применить технологии США в своей работе, но и даст возможность разрабатывать противодействие им.
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Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.