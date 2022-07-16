Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Герпетолог Чурлин: в России начался пик численности гадюк — выползают в города
Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области
Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю
В горных регионах России регистрируют вспышки чумы, которую переносят суслики
Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России
Marca: Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимные отношения с племянником
Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине
The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая
Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО

Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?

Силовые структуры

В Киеве резко отреагировали на заявление Будапешта о том, что Венгрия может ввести войска на территорию Закарпатья для защиты "венгерского меньшинства". По словам депутата Рады Максима Бужанского, подобные высказывания напоминают "начало Польского похода Красной армии".

Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?

Депутат призвал украинский МИД немедленно потребовать объяснений от венгерских властей.

"От кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <…> Вижу здесь прямой намёк на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — Прим. ред.)", — заявил депутат.

Бужанский подчеркнул, что слова венгерских властей противоречат уважению суверенитета Незалежной.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что у властей есть сценарий "военной чрезвычайной ситуации" по защите венгров в Закарпатье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю
В горных регионах России регистрируют вспышки чумы, которую переносят суслики
Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России
Marca: Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимные отношения с племянником
Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине
The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая
Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО
Министр обороны Украины передумал возвращать южные территории страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников