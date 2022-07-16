Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?

В Киеве резко отреагировали на заявление Будапешта о том, что Венгрия может ввести войска на территорию Закарпатья для защиты "венгерского меньшинства". По словам депутата Рады Максима Бужанского, подобные высказывания напоминают "начало Польского похода Красной армии".

Депутат призвал украинский МИД немедленно потребовать объяснений от венгерских властей.

"От кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <…> Вижу здесь прямой намёк на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — Прим. ред.)", — заявил депутат.

Бужанский подчеркнул, что слова венгерских властей противоречат уважению суверенитета Незалежной.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что у властей есть сценарий "военной чрезвычайной ситуации" по защите венгров в Закарпатье.