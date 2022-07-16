Украинская армия обстреляла центральный рынок в Славянске для обвинения ВС РФ в якобы неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, националисты обстреливают густонаселённые кварталы, чтобы демонизировать российских военных.
"Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооружённых формирований обстреливают жилые кварталы города", — сообщил Мизинцев.
По его словам, артиллерия ВСУ, размещённая на железнодорожном вокзале города, атаковала центральный рынок в минувший четверг. После, на место съехались украинские журналисты, которые начали фиксировать последствия обстрела, который якобы открыла армия РФ.
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