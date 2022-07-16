Гаспарян о причине срочной эвакуации американцев с Украины: второй Афганистан

В четверг США призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. В связи с этим возникает много вопросов, что такого могло произойти за последние 24 часа, что вдруг понадобилось срочно эвакуировать американцев? Своими мыслями по этому поводу поделился политолог и журналист Армен Гаспарян.

По мнению эксперта, единственный вариант, который может всё объяснить — это то, что начинается реализация Афганистана-2, где тоже якобы всё шло хорошо, а потом пришлось проводить срочную эвакуацию американских военных из этой страны.

Косвенно, это подтверждает сообщение агентства Bloomberg о том, что Киев не получит обещанных ему 9 млрд евро от Европы, отметил он. Кроме того, страны Запада оказались не готовы решить экономические проблемы, с которыми они столкнулись, добавил политолог в интервью "Украине.ру".

Он считает, что коллективный Запад готовится "помахать ручкой" всему, что связано с Украиной, но, вероятно, "на посошок" может разрешить венграм провести "чрезвычайную военную операцию".

"Я думаю, что полякам тоже разрешат, и разрешат румынам", — заключил Гаспарян.