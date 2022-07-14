Военкор Котенок: если ВСУ ударят по России, центр Киева ждёт печальная участь

Киевский режим, ободрённый применением американских РСЗО HIMARS, готов ударить по объектам в Крыму, включая рейд и бухты Севастополя, а также Крымскому мосту. Однако пока такого разрешения США не дали, поскольку Москва предупредила, что тогда центру Киева грозит печальная участь. Об этом пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист считает, что окрылённые применением установок HIMARS по жилым кварталам Донбасса, складам и расположениям ВС РФ и НМ ЛДНР, киевские главари готовы нанести удар непосредственно по территории России, и не только Крыма.

Можно сказать, что они вынашивают такие планы, а сейчас прощупывают силы и средства ПВО РФ в Ростовской, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской и других областях, добавил репортёр.

По его мнению, "обнаглевшие украинцы" будут пытаться достать HIMARS почти до Московской области.

Одновременно с этим Киев пытается усилить свою систему ПВО, приобретая IRIS-T у Германии, заметил военкор.

"Пока Киеву удалось купить одну систему, но аппетит приходит во время еды", — заключил Котенок.