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Военкор Котенок: если ВСУ ударят по России, центр Киева ждёт печальная участь

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Киевский режим, ободрённый применением американских РСЗО HIMARS, готов ударить по объектам в Крыму, включая рейд и бухты Севастополя, а также Крымскому мосту. Однако пока такого разрешения США не дали, поскольку Москва предупредила, что тогда центру Киева грозит печальная участь. Об этом пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор Котенок: если ВСУ ударят по России, центр Киева ждёт печальная участь

Журналист считает, что окрылённые применением установок HIMARS по жилым кварталам Донбасса, складам и расположениям ВС РФ и НМ ЛДНР, киевские главари готовы нанести удар непосредственно по территории России, и не только Крыма.

Можно сказать, что они вынашивают такие планы, а сейчас прощупывают силы и средства ПВО РФ в Ростовской, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской и других областях, добавил репортёр.

По его мнению, "обнаглевшие украинцы" будут пытаться достать HIMARS почти до Московской области.

Одновременно с этим Киев пытается усилить свою систему ПВО, приобретая IRIS-T у Германии, заметил военкор.

"Пока Киеву удалось купить одну систему, но аппетит приходит во время еды", — заключил Котенок.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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