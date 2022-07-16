Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Popular Mechanics об ударе “Сармата” по США: "Это будет худший день"
ГД РФ: пора объявить Байдена в международный розыск за спонсирование неонацизма
Сергей Шойгу приказал нарастить действия ВС РФ на всех направлениях на Украине
В Польше замечен эшелон, везущий танки к украинской границе
Военкор Фомин: вражеская пехота платит сполна за артиллерийский террор Донбасса
Малиновская: инфаркт и инсульт грозит даже после лёгкого течения COVID-19
Безпалько: союзные войска будут очень быстро двигаться на Запад
В правительстве РФ допустили отмену НДС на социально значимые товары
NetEase: Киеву нечем парировать в ответ на указ Путина о гражданстве РФ

Сивков: ВС РФ сильно скованны в возможности применения русского оружия

Силовые структуры

Союзные силы часто принимают сложные решения, потому что руководствуются моральными нормами, в отличие от националистов.

Об этом сообщил доктор военных наук, эксперт Константин Сивков.

"У нас, в отличие от них, больше возможностей. Но их не сдерживают моральные нормы, в то время как мы очень ограничены в возможности применения оружия”, — заявил аналитик.

Иногда, чтобы спасти несколько человек в Донецке, приходилось жертвовать таким же числом в Авдеевке или Константиновке, чего русский солдат не мог допустить, подчеркнул обозреватель.

По словам Сивкова, артиллеристы союзных сил работали по позициям нацистов вне жилых домов, а внутри кварталов, если находили боевиков ВСУ, то применяли с самолётов или вертолётов высокоточное оружие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Popular Mechanics об ударе “Сармата” по США: "Это будет худший день"
ГД РФ: пора объявить Байдена в международный розыск за спонсирование неонацизма
Сергей Шойгу приказал нарастить действия ВС РФ на всех направлениях на Украине
В Польше замечен эшелон, везущий танки к украинской границе
Военкор Фомин: вражеская пехота платит сполна за артиллерийский террор Донбасса
Сивков: ВС РФ сильно скованны в возможности применения русского оружия
Малиновская: инфаркт и инсульт грозит даже после лёгкого течения COVID-19
Безпалько: союзные войска будут очень быстро двигаться на Запад
В правительстве РФ допустили отмену НДС на социально значимые товары
NetEase: Киеву нечем парировать в ответ на указ Путина о гражданстве РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников