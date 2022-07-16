Союзные силы часто принимают сложные решения, потому что руководствуются моральными нормами, в отличие от националистов.
Об этом сообщил доктор военных наук, эксперт Константин Сивков.
"У нас, в отличие от них, больше возможностей. Но их не сдерживают моральные нормы, в то время как мы очень ограничены в возможности применения оружия”, — заявил аналитик.
Иногда, чтобы спасти несколько человек в Донецке, приходилось жертвовать таким же числом в Авдеевке или Константиновке, чего русский солдат не мог допустить, подчеркнул обозреватель.
По словам Сивкова, артиллеристы союзных сил работали по позициям нацистов вне жилых домов, а внутри кварталов, если находили боевиков ВСУ, то применяли с самолётов или вертолётов высокоточное оружие.
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