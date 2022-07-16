Военкор Фомин: вражеская пехота платит сполна за артиллерийский террор Донбасса

Российский военкор Максим Фомин, являющийся бойцом батальона "Восток", рассказал об успехах артиллеристов союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.

"Наша артиллерия каждый день разматывает один вражеский опорник (укреплённый опорный пункт. - Прим. ред.) за другим", — отметил журналист.

По его словам, те орудия, которые стоят на вооружении батальона, не обладают достаточной дальностью, чтобы "дотянуться" до французских САУ Caesar и и американских гаубиц M777. Но и имеющихся пушек хватает, чтобы отомстить ВСУ за массированные обстрелы мирных городов Донбасса.

"Вражеская пехота платит сполна за артиллерийский террор", — заверил Фомин.

Несмотря на то, что среди ополченцев встречаются мужчины и 60-летнего возраста, прожитые годы не мешают им выполнять поставленные задачи. Они берут дисциплиной и жизненным опытом, заявил военкор.