Американское издание Popular Mechanics описало уничтожение мегаполиса Нью-Йорк российской межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат”.
По мнению автора статьи Кайла Мизоками, город с пригородом "будут разорваны на куски”.
Атака полностью стёрла бы с лица земли Манхэттен вместе с его бетонными строениями, пишет журнал Popular Mechanics.
"Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов Цельсия испепелит большое количество городских зданий и создаст пожарную опасность для других. Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто не выживет”, — отметил Мизоками.
Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей, подытожили в статье.
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.