Popular Mechanics об ударе “Сармата” по США: "Это будет худший день"

Американское издание Popular Mechanics описало уничтожение мегаполиса Нью-Йорк российской межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат”.

По мнению автора статьи Кайла Мизоками, город с пригородом "будут разорваны на куски”.

Атака полностью стёрла бы с лица земли Манхэттен вместе с его бетонными строениями, пишет журнал Popular Mechanics.

"Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов Цельсия испепелит большое количество городских зданий и создаст пожарную опасность для других. Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто не выживет”, — отметил Мизоками.

Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей, подытожили в статье.