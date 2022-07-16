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Popular Mechanics об ударе “Сармата” по США: "Это будет худший день"

Силовые структуры

Американское издание Popular Mechanics описало уничтожение мегаполиса Нью-Йорк российской межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат”.

По мнению автора статьи Кайла Мизоками, город с пригородом "будут разорваны на куски”.

Атака полностью стёрла бы с лица земли Манхэттен вместе с его бетонными строениями, пишет журнал Popular Mechanics.

"Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов Цельсия испепелит большое количество городских зданий и создаст пожарную опасность для других. Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто не выживет”, — отметил Мизоками.

Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей, подытожили в статье.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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