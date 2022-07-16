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Последствия удара ракет Х-101 по складу ВСУ в Одессе показали в Сети

Силовые структуры

Напомним, в Одессе Воздушно-космические силы РФ точечным ударом ракет Х-101 уничтожили склад националистов.

Pravda.ru уже сообщала, что утром 16 июля, в субботу, ВКС России атаковали военные объекты ВСУ в Одессе.

Последствия удара теперь выкладывают очевидцы. Видно, как после удара весь город стоял в дыму.

По информации, российские войска применили ракеты Х-101, которые выпускались со стратегического бомбардировщика Ту-95. Официальной информации пока не поступало.

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Последствия удара ракет Х-101 по складу ВСУ в Одессе показали в Сети
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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