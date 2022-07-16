Напомним, в Одессе Воздушно-космические силы РФ точечным ударом ракет Х-101 уничтожили склад националистов.
Pravda.ru уже сообщала, что утром 16 июля, в субботу, ВКС России атаковали военные объекты ВСУ в Одессе.
Последствия удара теперь выкладывают очевидцы. Видно, как после удара весь город стоял в дыму.
По информации, российские войска применили ракеты Х-101, которые выпускались со стратегического бомбардировщика Ту-95. Официальной информации пока не поступало.
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