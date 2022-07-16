ВКС РФ нанесли удар ракетами Х-101 по складу ВСУ в Одессе

В субботу утром ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по военным целям в Одессе. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что ракеты были выпущены со стратегического бомбардировщика Ту-95. В результате удара начался масштабный пожар.

По информации Telegram-канала "Рыбарь" удар был нанесён по одному из складов ВСУ в западных районах Одессы.

Попадание ракеты по складу подтвердил и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Около 5 утра о "прилётах" сообщали и жители Николаева. Там тоже возник пожар после попаданий снарядов.

Минувшей ночью ракетные удары также были нанесены по целям в Днепропетровске (по заводу "Южмаш") и в Кременчуге.