В субботу утром ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по военным целям в Одессе. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что ракеты были выпущены со стратегического бомбардировщика Ту-95. В результате удара начался масштабный пожар.
По информации Telegram-канала "Рыбарь" удар был нанесён по одному из складов ВСУ в западных районах Одессы.
Попадание ракеты по складу подтвердил и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Около 5 утра о "прилётах" сообщали и жители Николаева. Там тоже возник пожар после попаданий снарядов.
Минувшей ночью ракетные удары также были нанесены по целям в Днепропетровске (по заводу "Южмаш") и в Кременчуге.
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