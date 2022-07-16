Дальнобойные РСЗО М270 из Великобритании могут изменить тактику ведения боёв ВСУ

Украинский министр обороны Алексей Резников анонсировал поставку Великобританией по договорённости с США на территорию Украины первых американских РСЗО М270, поблагодарив за это Запад. Он подчеркнул, что данные установки "станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя".

Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал ситуацию. По его мнению, данные РСЗО, как и установки HIMARS, станут объектом изучения для российских оружейников.

Напомним, что в распоряжение наших войск уже попала одна из РСЗО HIMARS.

По словам Гундарова, предположительно, на вооружении Украины окажется четыре установки РСЗО М270. Он подчеркнул, что они могут повлиять на поведение ВСУ в боях.

"Более мощные, чем бывшие советские реактивные системы залпового огня, они даже в небольшом количестве могут изменить тактику ведения боя ВСУ, если, конечно, уцелеют во время транспортировки по Украине", — заявил он в беседе с "МК".