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Дальнобойные РСЗО М270 из Великобритании могут изменить тактику ведения боёв ВСУ

Силовые структуры

Украинский министр обороны Алексей Резников анонсировал поставку Великобританией по договорённости с США на территорию Украины первых американских РСЗО М270, поблагодарив за это Запад. Он подчеркнул, что данные установки "станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя".

Дальнобойные РСЗО М270 из Великобритании могут изменить тактику ведения боёв ВСУ

Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал ситуацию. По его мнению, данные РСЗО, как и установки HIMARS, станут объектом изучения для российских оружейников. 

Напомним, что в распоряжение наших войск уже попала одна из РСЗО HIMARS.

По словам Гундарова, предположительно, на вооружении Украины окажется четыре установки РСЗО М270. Он подчеркнул, что они могут повлиять на поведение ВСУ в боях.

"Более мощные, чем бывшие советские реактивные системы залпового огня, они даже в небольшом количестве могут изменить тактику ведения боя ВСУ, если, конечно, уцелеют во время транспортировки по Украине", — заявил он в беседе с "МК".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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