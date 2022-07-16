Минобороны Украины: ВСУ получат две батареи ЗРК NASAMS

Украине будет поставлено не две установки, а две батареи норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее была информация, что Запад в качестве военной помощи выделит Киеву всего две таких установки. Однако сегодня украинский офицер уточнил, что речь идёт о двух батареях.

В батарею входит три огневых взвода, вооружённых 54 ракетами. Все они могут быть выпущены в течение 12 секунд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев запросил у США ракеты с дальностью 300 км для РСЗО HIMARS. Он заверил, что украинские военные не будут применять их для стрельбы по российской территории.