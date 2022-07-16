Сатановский про адмирала-трансгендера США Левина: “Чистый сюр”

В Интернете обсуждают совместный снимок первой женщины-трансгендера, ставшей адмиралом США Рейчел Левин и заместителя помощника министра ядерной энергетики Сэма Бринтона.

Не мог оставить без комментария данного фото и российский учёный-востоковед, политолог и экономист Евгений Сатановский.

По его мнению, Левин выглядел(а) бы "эффектно” вместе с лидером правящей в Польше партии "Право и справедливость” Ярославом Качиньским или премьером Италии Марио Драги.

"Короткие волосы, очки, нашивки, пальто действительно адмиральского покроя с соответствующими полосками на рукавах и, опять же, высокие каблуки. Чистый сюр”, — заявил аналитик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова тоже дала комментарий по поводу фотографии американского адмирала.

"Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или всё-таки за свои посражаемся?" — задаёт вопрос подписчикам своего канала дипломат.