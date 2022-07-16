Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВС РФ перебросили БМПТ "Терминатор" под Северск
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
ГУР Украины: Киев может применить РСЗО HIMARS для ударов по Крыму
Киев выдвинул Западу ультиматум — банкам срочно разорвать все связи с РФ
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Военный эксперт: Шойгу послал ВСУ два убедительных сигнала
Кедми: поставки Киеву оружия НАТО обернулись для ВСУ проблемами
Кедми: ВС России возьмут Одессу к началу сентября
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

Сатановский про адмирала-трансгендера США Левина: “Чистый сюр”

Силовые структуры

В Интернете обсуждают совместный снимок первой женщины-трансгендера, ставшей адмиралом США Рейчел Левин и заместителя помощника министра ядерной энергетики Сэма Бринтона.

Сатановский про адмирала-трансгендера США Левина: “Чистый сюр”

Не мог оставить без комментария данного фото и российский учёный-востоковед, политолог и экономист Евгений Сатановский.

По его мнению, Левин выглядел(а) бы "эффектно” вместе с лидером правящей в Польше партии "Право и справедливость” Ярославом Качиньским или премьером Италии Марио Драги.

"Короткие волосы, очки, нашивки, пальто действительно адмиральского покроя с соответствующими полосками на рукавах и, опять же, высокие каблуки. Чистый сюр”, — заявил аналитик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова тоже дала комментарий по поводу фотографии американского адмирала.

"Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или всё-таки за свои посражаемся?" — задаёт вопрос подписчикам своего канала дипломат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Мир. Новости мира
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Последние материалы
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Сатановский про адмирала-трансгендера США Левина: “Чистый сюр”
ГУР Украины: Киев может применить РСЗО HIMARS для ударов по Крыму
Киев выдвинул Западу ультиматум — банкам срочно разорвать все связи с РФ
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Военный эксперт: Шойгу послал ВСУ два убедительных сигнала
Кедми: поставки Киеву оружия НАТО обернулись для ВСУ проблемами
Кедми: ВС России возьмут Одессу к началу сентября
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Киев обвинил ведущие западные банки в "военных преступлениях"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников