В Интернете обсуждают совместный снимок первой женщины-трансгендера, ставшей адмиралом США Рейчел Левин и заместителя помощника министра ядерной энергетики Сэма Бринтона.
Не мог оставить без комментария данного фото и российский учёный-востоковед, политолог и экономист Евгений Сатановский.
По его мнению, Левин выглядел(а) бы "эффектно” вместе с лидером правящей в Польше партии "Право и справедливость” Ярославом Качиньским или премьером Италии Марио Драги.
"Короткие волосы, очки, нашивки, пальто действительно адмиральского покроя с соответствующими полосками на рукавах и, опять же, высокие каблуки. Чистый сюр”, — заявил аналитик.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова тоже дала комментарий по поводу фотографии американского адмирала.
"Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или всё-таки за свои посражаемся?" — задаёт вопрос подписчикам своего канала дипломат.
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