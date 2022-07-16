Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу

Глава штаба теробороны Днепропетровска настолько сильно был разгневан ракетными ударами ВС РФ по городу, что пригрозил президенту России "еврейским проклятием, от которого умирают в течение года".

Напомним, в пятницу Минобороны Украины сообщило, что по Днепру был нанесён удар ракетами Х-101, запущенными самолетами со стороны Каспийского моря. Мэр города Борис Филатов сообщил, что "прилетело" на территорию завода Южмаш, где начался пожар.

Согласно сообщению представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту ОТРК "Точка-У" и ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Геннадий Корбан (в недавнем прошлом - бизнес-партнер Игоря Коломойского, а теперь глава теробороны Днепра) у себя в соцсети написал, что если обстрелы Днепра не прекратятся, то на Владимира Путина "наложат еврейское проклятие "Пульса де-нура". Правда, не уточнил: сам он займется эзотерикой или попросит кого.

И ещё одни непроясненный теробороновцем момент: причем тут евреи? Ведь, согласно иудейским верованиям, проклинать можно только человека, которые несет опасность для еврейского народа и заслужил наказания, в противном случае погибнут раввины, которые проклятие накладывают.

Что важно, жертву необходимо заранее предупредить, чтобы у него было время покаяться и исправить ошибки это и сделал украинский чиновник.