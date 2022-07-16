Глава штаба теробороны Днепропетровска настолько сильно был разгневан ракетными ударами ВС РФ по городу, что пригрозил президенту России "еврейским проклятием, от которого умирают в течение года".
Напомним, в пятницу Минобороны Украины сообщило, что по Днепру был нанесён удар ракетами Х-101, запущенными самолетами со стороны Каспийского моря. Мэр города Борис Филатов сообщил, что "прилетело" на территорию завода Южмаш, где начался пожар.
Согласно сообщению представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту ОТРК "Точка-У" и ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Геннадий Корбан (в недавнем прошлом - бизнес-партнер Игоря Коломойского, а теперь глава теробороны Днепра) у себя в соцсети написал, что если обстрелы Днепра не прекратятся, то на Владимира Путина "наложат еврейское проклятие "Пульса де-нура". Правда, не уточнил: сам он займется эзотерикой или попросит кого.
И ещё одни непроясненный теробороновцем момент: причем тут евреи? Ведь, согласно иудейским верованиям, проклинать можно только человека, которые несет опасность для еврейского народа и заслужил наказания, в противном случае погибнут раввины, которые проклятие накладывают.
Что важно, жертву необходимо заранее предупредить, чтобы у него было время покаяться и исправить ошибки это и сделал украинский чиновник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.