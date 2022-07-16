Штурмовые отряды "Отважных" преодолели полосу обеспечения северского гарнизона ВСУ и завершили создание условий для окружения города. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".
По их словам, командование приняло решение не штурмовать центральные районы города, а создать очередной котел для украинских боевиков.
До полного окружения еще много работы, но уже сейчас идет сильнейшая артподготовка для того, чтобы замкнуть котел вокруг города, отмечают авторы в Telegram-канале.
Ранее эксперт Юрий Подоляка предупредил, что Северск, из которого боевики ВСУ начали спешно отступать небольшими группами, может стать ловушкой для союзных сил.
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