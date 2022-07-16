Добровольцы с Урала едут в Донбасс под командованием офицеров "Отважных"

Первая группа бойцов добровольческого батальона "Южноуралец" из Челябинской области отправилась для участия в специальной военной операции. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что со всеми добровольцами заключен контракт. В составе группы 82 человека, среди них есть одна девушка — медицинский инструктор.

Все добровольцы подразделения прошли серьёзный отбор, они обладают военно-учетными специальностями и боевым опытом. Кроме того, все они пройдут боевую подготовку и слаживание на тренировочном полигоне в Нижегородской области.

Командовать добровольцами будут офицеры "Отважных" из командного состава Центрального военного округа.

Ранее стало известно, что спецназ "Отважных" готовит очередной котёл для ВСУ в Северске.