Первая группа бойцов добровольческого батальона "Южноуралец" из Челябинской области отправилась для участия в специальной военной операции. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что со всеми добровольцами заключен контракт. В составе группы 82 человека, среди них есть одна девушка — медицинский инструктор.
Все добровольцы подразделения прошли серьёзный отбор, они обладают военно-учетными специальностями и боевым опытом. Кроме того, все они пройдут боевую подготовку и слаживание на тренировочном полигоне в Нижегородской области.
Командовать добровольцами будут офицеры "Отважных" из командного состава Центрального военного округа.
Ранее стало известно, что спецназ "Отважных" готовит очередной котёл для ВСУ в Северске.
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