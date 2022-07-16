Military Watch: страны НАТО копировали уникальные функции истребителей МиГ-29

Российский МиГ-29, несмотря на возраст, является весьма современным истребителем.

Об этом сообщили американске военные эксперты.

В июле исполняется 40 лет со дня принятия истребителя МиГ-29 на вооружение. По мнению аналитиков, после десятилетий несения службы самолёт остаётся популярным и востребованным, пишет Military Watch.

"Он старейший из тех, что до сих пор производятся за пределами США, и до сих пор состоит на вооружении в авиапарках 20 стран”, — отметили в журнале.

Разработка истребителя от КБ МиГ совпала с рождением другого популярного самолёта — Су-27, который позже стал считаться элитным истребителем и "работал" в основном на родине. А вот МиГ-29 задумывали как самолет для продажи в другие страны.

Первым зарубежным покупателем стали: Индия, КНДР, Югославия, Куба, Сирия, Иран, Ирак, страны Варшавского договора. Истребитель прошел испытания и показал явное преимущество над конкурентами из США — F-16 и F-18, превосходя даже более мощный F-15 на малой дальности.

"Маневренность истребителя не имела аналогов в то время”, — подчеркнули эксперты.

В ГДР эти МиГи использовали с ракетами Р-73 и нашлемными прицелами, которые давали возможность поражать цели с больших углов. Такая особенность появилась на самолетах советской разработки в первый раз, и страны альянса НАТО, разглядев МиГ-29, сразу же скопировали это новшество.

"МиГ-29 претерпел значительные изменения после окончания холодной войны, а экспортное финансирование позволило существенно модернизировать самолет”, — пишет издание.

Самолёт оказался настолько успешен, что его производят и сегодня. Он остаётся грозным истребителем, который может противостоять любой машине 4 поколения.