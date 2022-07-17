На Украине задержали экс-главу СБУ по Автономной Республике Крым Кулинича

Украинские силовики провели задержание бывшего главы Службы безопасности Незалежной в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Согласно информации, операция проводилась главным управлением "Д" СБУ.

"Операция проводилась главным управлением "Д" СБУ. Также привлекли ГБР (Государственное бюро расследований — Прим. ред.) на финальном этапе. На задержании присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк", — сообщили источники "Страны.ua."

Известно, что Кулинич возглавлял управление СБУ до марта 2022 года. До воссоединения с Россией, ведомство экс-главы находилось в Крыму, после референдума "переехало" в Херсон, но продолжило работу по крымскому направлению. В марте этого года указом президента Украины Владимира Зеленского Кулинича уволили с должности.

О причинах задержания экс-главы СБУ, пока не сообщают.