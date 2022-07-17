Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку

ВС РФ приступили к выполнению приказа министра обороны Сергея Шойгу. Накануне он поручил нарастить действия на Украине, чтобы исключить обстрелы Донбасса.

Глава Минобороны приказал активизировать деятельность союзных группировок "на всех операционных направлениях", чтобы лишить ВСУ возможности проводить массированные обстрелы мирных городов ДНР, ЛНР и других регионов.

Приказ командующего был незамедлительно принят к исполнению. Из Белгородской области ночью нанесён удар "Искандерами" по объектам украинских вооруженных формирований в Харькове. Как сообщают местные жители, в городе было слышно четыре мощных взрыва.

Также высокоточным оружием со стороны освобожденного Херсона были поражены цели около Николаева.

"Горят пораженные объекты под городом. Прогремело не менее шести взрывов", — пишут украинцы в социальных сетях.

Ещё один удар нанесён по позициям ВСУ у Марьинки-Новомихайловки. Именно из этого укрепрайона националисты долгие годы обстреливали Донецк.