Бойцы ВДВ России: с нетерпением ждём наступления ВСУ на Херсон

Генштаб ВСУ заявил: украинские вооружённые формирования готовят контрнаступление на Херсон. Бойцы ВДВ РФ заверили, что оборона готова к визиту "гостей".

На фоне успешных действий ВС РФ на Украине киевский режим тешит себя надеждами провести хоть одно успешное контрнаступление. В последние дни украинские политики неоднократно заявляли, что главной целью ВСУ сейчас является Херсон.

Военкору Народной милиции ДНР Юрию Бухареву удалось пообщаться с бойцами подразделения ВДВ России, которые находятся на переднем крае обороны херсонского направления.

"Хорошо, когда к нам пойдут. Это проще, чем ходить за ними, — прокомментировал планы украинского Генштаба офицер ВС РФ. — Чем ближе придут, тем больше побьём".

По словам военнослужащего, у боевиков ВСУ "нет никаких шансов" прорвать оборону. Всё, на что способна сейчас украинская армия, это сеять панику среди гражданских, с помощью ракетных и артиллерийских ударов по мирным городам.