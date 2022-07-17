В Запорожье требуют прекратить оккупацию области — Зеленский, выведи войска

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести войска с территории региона. По словам Рогова, Запорожье освобождено от националистов на 70 процентов.

Однако, как подчеркнул политик, центральный город всё ещё под контролем ВСУ. Рогов уточнил, что периодически на мирных жителей случаются облавы националистических формирований. Люди просто запуганы.

"Боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — пояснил Рогов РИА Новости. — Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию".

Как подчеркнул член совета администрации региона, тем, кто не может покинуть область, следует запастись едой и водой.