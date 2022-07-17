Кедми об угрозах по Крымскому мосту: из-за подобных слов Шойгу подняли бы "вой"

Угрозы Киева ударить по Крымскому мосту — откровенные террористические заявления, сообщил политолог и военный эксперт Яков Кедми. По его словам, однако, Запад и Евросоюз никак не осудили и даже не отреагировали на нападки Украины.

Как подчеркнул политолог, если бы подобное высказывание прозвучало из уст российских политиков, например, в отношении здания Рады, реакция мирового сообщества была бы молниеносной.

"Вы себе представляете вселенский вой, которые поднялся бы, если бы министр Шойгу или генерал Конашенков заявили, что собираются заложить в Верховной Раде ядерный фугас, чтоб наверняка весь правительственный квартал нацистской Украины снесло? Ведь это теракт… Точно такой же, как уничтожение Крымского моста", — заявил Кедми.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что после заявлений Киева о возможных ударах по Крымскому мосту, необходимо разоружить не только определённые регионы Украины, но и всю Незалежную.