Российское оружие стоит в три-четыре раза дешевле, чем техника НАТО. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
Он подчеркнул: западные страны удивлены, что у армии РФ всё ещё есть "Калибры" и другое ценное оборудование. При этом у НАТО с огромным бюджетом запасы военной техники уже заканчиваются, указал специалист.
"Если говорить о ценах, то наше оружие, как правило, в три-четыре раза дешевле при тех же характеристиках, что и натовское", — цитирует эксперта ИА SM-News.
По его словам, военный бюджет РФ по покупательной силе оказывается не таким маленьким, как может показаться по цифровым сводкам.
Кроме того, Сивков пояснил, что Россия унаследовала от СССР тыловые округа с запасами боеприпасов и вооружения на случай столкновения с НАТО. Как отметил специалист, Москве пока не о чем беспокоиться, ведь всё необходимое оружие для ведения боевых действий у страны есть.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.