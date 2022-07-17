Бартош: Россия приступила к освобождению Харькова и Одессы

Два дня назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил два убедительных сигнала киевскому режиму, дав указания ВС РФ нарастить темпы специальной операции.

Об этом сообщил академик-корреспондент Российской академии военных наук, эксперт Александр Бартош.

Вооруженным силам России поручено активизировать действия на всех направлениях в СВО. Успешные операции по освобождению пригородов Харькова и Одессы продолжаются.

В МО России также ожидают, что армия России оттеснит ВСУ от Харькова, чтобы прекратить обстрелы мирных жителей Донбасса и РФ.

Ведомство сообщает, военные медики ВС РФ в освобожденных населенных пунктах Харьковщины развернули мобильные госпитали для оказания первой медпомощи мирному населению.