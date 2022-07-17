Два дня назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил два убедительных сигнала киевскому режиму, дав указания ВС РФ нарастить темпы специальной операции.
Об этом сообщил академик-корреспондент Российской академии военных наук, эксперт Александр Бартош.
Вооруженным силам России поручено активизировать действия на всех направлениях в СВО. Успешные операции по освобождению пригородов Харькова и Одессы продолжаются.
В МО России также ожидают, что армия России оттеснит ВСУ от Харькова, чтобы прекратить обстрелы мирных жителей Донбасса и РФ.
Ведомство сообщает, военные медики ВС РФ в освобожденных населенных пунктах Харьковщины развернули мобильные госпитали для оказания первой медпомощи мирному населению.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.