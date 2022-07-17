Сенатор Ковитиди: реальных угроз Крымскому мосту со стороны Украины нет

Крымский мост надёжно защищён российскими противоракетными комплексами, поэтому он остаётся недосягаемым для ракет ВСУ. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В интервью РИА Новости она подчеркнула: власти РФ здраво оценивают параметры поставляемого Украине оружия и понимают, что имеющиеся расклады свидетельствуют о пространственной недосягаемости моста для украинской армии.

"Реальных угроз Крымскому мосту нет", — сказала Ковитиди.

Она также добавила, что Крымский мост охраняется с помощью двух полков С-400 "Триумф", комплексов ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1", средств радиоэлектронной борьбы и других защитных систем. По её словам, из-за угроз со стороны украинского руководства Крым стал "самым защищённым местом в мире".

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев нанесёт удары по Крымскому мосту, когда у ВСУ появится "техническая возможность".