На территории Авдеевского коксохимического завода боевики удерживают около 500 заложников, среди которых есть дети. Об этом сообщил военнослужащий 9-го особого штурмового полка морской пехоты Юрий Гагарин с позывным "Ангел" в эфире Соловьев live.
"По предварительной информации на территории "Коксохима" находится 500 человек заложников в бомбоубежище. Это сценарий "Азовстали", который мы уже проходили", — заявил военный.
Он пояснил, что боевики под видом эвакуации сажали людей в автобус и вывозили от якобы наносимого удара. Но на самом деле их привезли в бомбоубежище, где и содержат в данный момент.
Гагарин также уточнил, что информация проверенная. И артиллерийские удары по позициям боевиков не наносятся именно потому, что там есть мирное население, пояснил морской пехотинец.
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