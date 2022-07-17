Боевики загнали в бомбоубежище Авдеевского "Коксохима" около 500 заложников

На территории Авдеевского коксохимического завода боевики удерживают около 500 заложников, среди которых есть дети. Об этом сообщил военнослужащий 9-го особого штурмового полка морской пехоты Юрий Гагарин с позывным "Ангел" в эфире Соловьев live.

"По предварительной информации на территории "Коксохима" находится 500 человек заложников в бомбоубежище. Это сценарий "Азовстали", который мы уже проходили", — заявил военный.

Он пояснил, что боевики под видом эвакуации сажали людей в автобус и вывозили от якобы наносимого удара. Но на самом деле их привезли в бомбоубежище, где и содержат в данный момент.

Гагарин также уточнил, что информация проверенная. И артиллерийские удары по позициям боевиков не наносятся именно потому, что там есть мирное население, пояснил морской пехотинец.