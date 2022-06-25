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Союзные войска нанесли ответный удар по тем, кто обстреливал Донецк

Силовые структуры

Союзные войска наконец-то ударили по тем, кто стрелял по Донецку. И ударили очень сильно. Такой новостью поделился военный корреспондент Александр Сладков в субботу утром.

Союзные войска нанесли ответный удар по тем, кто обстреливал Донецк

Подтверждается информация, что у ВСУ были оборудованы позиции среди жилых кварталов, одиночные позиции среди гаражей, сообщил журналист.

Он добавил, что пока в Донецке затишье, которого, неизвестно насколько хватит.

Однако, чем больше, тем лучше, так как люди, конечно, немного устали от постоянной опасности, нависающей над любым районом города, заметил репортёр.

Военкор выразил надежду на то, что весь этот ужас скоро закончится.

Заметим, вероятно, речь идёт об укрепрайонах ВСУ в районе Авдеевки. О том, что в районах Авдеевки, Камышевки и Первомайского уничтожены три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и подавлено три огневые точки противника, написал также военный эксперт Борис Рожин.

Ранее командир роты из ДНР с позывным "Брест" высказал мнение, что обстрелы Донецка прекратятся примерно через две недели, а боевики бросят свои позиции и побегут так, что только "пятки будут сверкать".

Военный обозреватель Алексей Леонков также предположил, что хорошо укреплённые районы ВСУ будут подавлены через четыре недели.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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