Эксперт Линин: у передаваемых Украине польских танков есть слабые стороны

Ранее агентство Visegrad 24 сообщило, что польские власти планируют направить на Украину более двухсот танков PT-91 Twardy. Военный эксперт Евгений Линин прокомментировал данную информацию и оценил эффективность польских танков.

Боевые машины являются улучшенной версией советского основного танка Т-72 М1. Линин отметил, что до модернизации танки считались устаревшими, а сейчас тем более, поскольку с момента обновления прошло более 30 лет.

"Поляки вообще никогда не умели делать танки, да и вообще что-то стоящее из вооружения. Не умеют они это делать и сейчас", — подчеркнул эксперт в беседе с "МК".

По его мнению, Варшава заявила о готовности направить танки в Киев после того, как США пообещали поставить Польше американские "Абрамсы" последних модификаций.

Также эксперт отметил, что польские танки кардинально отличаются от украинских Т-64. Экипажам будет необходимо пройти обучение, однако полигонов для этого на Украине уже не осталось, подытожил Линин.