19Fortyfive: уничтожение РСЗО HIMARS Россией — плохая новость для НАТО

Уничтожение в Одессе российской армией РСЗО HIMARS и склада противокорабельных ракет "Гарпун" — плохая новость для альянса НАТО.

Об этом сообщает британский аналитик американского издания 19Fortyfive Джек Бакби.

По его мнению, Harpoon и HIMARS — самые лучшие артиллерийские западные разработки. Они используются 30 армиями по всему миру, включая Индию, Израиль, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан и Чили.

Системы способные наносить удары по дальним целям с высокой точностью, а значит уничтожение этих американских реактивных систем залпового огня — положительный результат для российских войск и "печальное известие” для Украины и военного блока.

Американцы неделю назад отправили киевскому режиму восемь комплектов установок HIMARS и еще четыре США планируют поставить ВСУ в ближайшее время.