ВВС: очередной британский наёмник попал в плен ВС РФ

Гражданин Британии Джон Хардинг, который воевал на стороне киевского режима, был захвачен в ходе российской специальной операции на Украине.

Об ещё одном наёмнике в рядах ВСУ сообщил телеканал BBC.

Хардинг — ветеран Фолклендской войны. Он успел повоевать в Сирии на стороне курдов. В течение нескольких лет гражданин Великобритании был солдатом-парамедиком в нацбатальоне "Азов "*.

Теперь иностранному боевику грозит смертная казнь. П о информации телеканала, его родные сейчас поддерживают контакт с представителями британского МИД.

Правительство Великобритании настаивает, что с наёмниками следует обращаться как с военнопленными в соответствии с законами, изложенными в Женевских конвенциях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.