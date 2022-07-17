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ВВС: очередной британский наёмник попал в плен ВС РФ

Силовые структуры

Гражданин Британии Джон Хардинг, который воевал на стороне киевского режима, был захвачен в ходе российской специальной операции на Украине.

ВВС: очередной британский наёмник попал в плен ВС РФ

Об ещё одном наёмнике в рядах ВСУ сообщил телеканал BBC.

Хардинг — ветеран Фолклендской войны. Он успел повоевать в Сирии на стороне курдов. В течение нескольких лет гражданин Великобритании был солдатом-парамедиком в нацбатальоне "Азов "*.

Теперь иностранному боевику грозит смертная казнь. П о информации телеканала, его родные сейчас поддерживают контакт с представителями британского МИД.

Правительство Великобритании настаивает, что с наёмниками следует обращаться как с военнопленными в соответствии с законами, изложенными в Женевских конвенциях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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